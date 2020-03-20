Предки считали, что растение в доме принесет удачу

21 марта на Руси отмечали День весеннего равноденствия. В народе праздник называли также Вербоносицей: считалось, что растение в доме привлечет удачу на год вперед.

Молодые девушки с матерями выходили в лес и на берега рек перед Вербным воскресеньем, чтобы собрать веточки с цветами. Обычно 21 марта ожидали жаворонков и выпекали пироги в форме птиц. Они считались предвестниками хорошей погоды.

В Вербоносицу растение обладало лечебными свойствами. Верба помогала от головных болей: ее разминали и складывали под подушкой на ночь. Вербу нельзя было сажать – свежие растения приглашали смерть в дом.

Приметы на 21 марта:

Если жаворонки рано прилетели, то весна будет теплой и долгой. Для того, чтобы отогнать неприятности от дома, надо оставить ветку вербы на столе на несколько дней. Туман в Вербоносицу – предвестник заморозков. Солнечный день обещает теплое лето, выпавший снег – холодную погоду в ближайшие месяцы. 21 марта нельзя начинать серьезные дела: успех не будет достигнут. Если в праздник встретиться с любимым человеком, то отношения будут крепкими и счастливыми.

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