Злободневная шутка от "Утра" вызовет улыбку

Муж и жена разговаривают в большом продуктовом магазине.

— Эта паника с коронавирусом уже просто везде. Нигде от нее не спрячешься,— злится муж, выбирая продукты.

— Дорогой, и не говори! А давай на особый случай купим с тобой тушенки с макаронами?,— спрашивает жена, подводя супруга к полке с товарами.



– Это на какой такой случай?

– Ну, если мне захочется тушенки с макаронами!, – отвечает жена.

