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Анекдот дня на 21 марта

Анекдот дня на 21 марта
Фото: pixabay.com
Злободневная шутка от "Утра" вызовет улыбку

Муж и жена разговаривают в большом продуктовом магазине.

— Эта паника с коронавирусом уже просто везде. Нигде от нее не спрячешься,—  злится муж, выбирая продукты. 

—  Дорогой, и не говори! А давай на особый случай купим с тобой тушенки с макаронами?,—  спрашивает жена, подводя супруга к полке с товарами. 

– Это на какой такой случай?

– Ну, если мне захочется тушенки с макаронами!, – отвечает жена. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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