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Жаворонки: приметы и суеверия на 22 марта

Жаворонки: приметы и суеверия на 22 марта
Фото: pixabay.com
Православные в этот день чтят память сорока мучеников

В народе же считалось, что 22 марта приходит весна. Его называли Сороки или Жаворонки. Обычно последние прилетали в это время. Жаворонков называли божьими птицами, приносящими на своих крылышках солнце и хорошую погоду.

По традиции к 22 марта детвора с помощью взрослых сколачивала скворечники и кормушки, которые развешивали на деревьях. Хозяйки пекли птичек из теста и соревновались между собой, чьи будут лучше украшены. Их обсыпали сушеными ягодами, маком и семечками. Принято было угощать друг друга этой сладкой выпечкой.

На Сороки также поминали умерших. Ходили на кладбище и в церковь, говорили о покинувших этот мир родных во время трапезы.

22 марта определяли погоду на следующие сорок дней. Если денек погожий, такой же будет и почти вся весна. Предсказывали, и каким будет лето. Теплый ветер сулил затяжные дожди.

По приметам, если на Жаворонки за целый день увидеть 40 птичек, это к счастью и здоровью.

Ранее "Утро" писало, чего нельзя делать в високосный 2020 год.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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