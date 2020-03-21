Ингредиенты для приготовления блюда найдутся в каждом доме

Каждый третий мужчина старше 50 лет испытывает проблемы с потенцией. Но печальная статистика – не повод расстраиваться. Простой рецепт необычного десерта из семян поможет наладить половую жизнь.

Для того, чтобы приготовить чудодейственное угощением, нужно будет закупиться семечками всех сортов. Дынные и подсолнечные придется очистить от кожуры, а вот тыквенные трогать не стоит. Когда с семенами покончено, можно приниматься за орехи. Возьмите грецкие и миндаль, измельчите. Получившейся порошок смешайте с семенами и медом.

Лакомство, напоминающее по вкусу восточные сладости, стоит есть 1-2 раза в стуки, порция – 1 чайная ложка, рекомендует автор канала "АнгелNET" на "Яндекс.Дзен".

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