Стоп коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Исчезнувшие из аптек антисептики – не повод отчаиваться. Их легко можно сделать своими руками. Существует несколько способов с разными ингредиентами. Вот наиболее бюджетные.
Способ 1
Состав:
2/3 стакана спирта медицинского (чтобы антисептик был эффективным, крепость должна быть не меньше 90 градусов, так что водка не подойдет)
1/3 стакана глицерина
10 капель эфирного масла мяты или лаванды
Сначала нужно соединить в емкости спирт с глицерином, затем, помешивая, добавить эфирное масло. Если вы не любите слишком интенсивные запахи, можно добавить вполовину меньше.
Способ 2
Состав:
420 мл этилового спирта
7 мл глицерина
20 мл трехпроцентной перекиси водорода
Для удобства можно сразу налить все составляющие в бутылочку и потрясти, чтобы перемешать. Антисептик в домашних условиях готов. Напомним, что его применение не заменяет тщательного мытья рук. Это скорее дополнительная мера, если вы находитесь не дома и не можете воспользоваться мылом.
Ранее "Утро" писало, как сделать ватно-марлевую повязку своими руками.
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