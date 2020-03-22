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Стоп коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях

Стоп коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Дезинфицирующие средства стали настоящим дефицитом из-за пандемии

Исчезнувшие из аптек антисептики – не повод отчаиваться. Их легко можно сделать своими руками. Существует несколько способов с разными ингредиентами. Вот наиболее бюджетные.

Способ 1

Состав:

2/3 стакана спирта медицинского (чтобы антисептик был эффективным, крепость должна быть не меньше 90 градусов, так что водка не подойдет)

1/3 стакана глицерина

10 капель эфирного масла мяты или лаванды

Сначала нужно соединить в емкости спирт с глицерином, затем, помешивая, добавить эфирное масло. Если вы не любите слишком интенсивные запахи, можно добавить вполовину меньше.

Способ 2

Состав:

420 мл этилового спирта

7 мл глицерина

20 мл трехпроцентной перекиси водорода

Для удобства можно сразу налить все составляющие в бутылочку и потрясти, чтобы перемешать. Антисептик в домашних условиях готов. Напомним, что его применение не заменяет тщательного мытья рук. Это скорее дополнительная мера, если вы находитесь не дома и не можете воспользоваться мылом.

Ранее "Утро" писало, как сделать ватно-марлевую повязку своими руками.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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