Анекдот дня на 23 марта

Фото: pixabay.com

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Отвлекитесь на минутку и посмейтесь вместе с "Утром"

Объявление для беспечных граждан: "Внимание! Предупреждаем, что ценные вещи опасно оставлять в вашем автомобиле на виду. Прячьте пакеты с гречкой, макаронами, туалетной бумагой, сахаром и мукой!"