День Василисы: что нельзя делать 23 марта
Издревле люди верили, что 23 марта зима окончательно отступает, начинают идти грозы, а день становится длиннее ночи. Древние славяне почитали богиню домашнего очага Весту, а со временем в народном месяцеслове эта дата стала днем святой мученицы Василисы.
Приметы и поверья на 23 марта:
1. Стелющийся по воде утром и вечером туман предвещает хорошую погоду.
2. Туман днем означает, что будет хороший урожай льна.
3. Если облака быстро двигаются, то будет тепло и дождливо.
4. Гроза в этот день укажет на урожайный год.
5. Вернулись журавли – весна будет теплой.
6. Прилетели с юга ласточки – реки выйдут из берегов через две недели.
7. Холодный ветер подует – зима нескоро уйдет.
Традиции и обычаи 23 марта:
1. В этот день непременно обращались к Василисе, чтобы та уберегла дома от подтопления. На Руси верили, что если вода оказалась в доме, то это за грехи прошлого года.
2. Вокруг дома рыли канавки, чтобы вода не ушла в подпол.
3. Издревле люди отмечали приход весны: пекли печенье, делали из теста фигуры жаворонков, играли и водили хороводы.
4. Мужчины осыпали женщин и девушек подарками.
5. Рыбаки обязательно шли на речку.
Что нельзя делать 23 марта:
1. В этот день нельзя ничего покупать: вещи потеряются или быстро испортятся.
2. 23 марта не делали операции, чтобы процесс восстановления не затянулся.
3. Люди верили, что если не подать милостыню, то скоро сами будут в ней нуждаться.
4. Запрещалось работать в поле в этот день, иначе никакие посевы не взойдут.
5. На Руси не переедали и не пили алкоголь, чтобы не было беды.
Ранее "Утро" делилось подробным гороскопом для всех знаков зодиака на март.
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