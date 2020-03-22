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День Василисы: что нельзя делать 23 марта

День Василисы: что нельзя делать 23 марта
Фото: Norbert Probst/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
На Руси по погоде в этот день определяли, будут ли еще холода

Издревле люди верили, что 23 марта зима окончательно отступает, начинают идти грозы, а день становится длиннее ночи. Древние славяне почитали богиню домашнего очага Весту, а со временем в народном месяцеслове эта дата стала днем святой мученицы Василисы.

Приметы и поверья на 23 марта:

1. Стелющийся по воде утром и вечером туман предвещает хорошую погоду.

2. Туман днем означает, что будет хороший урожай льна.

3. Если облака быстро двигаются, то будет тепло и дождливо.

4. Гроза в этот день укажет на урожайный год.

5. Вернулись журавли – весна будет теплой.

6. Прилетели с юга ласточки – реки выйдут из берегов через две недели.

7. Холодный ветер подует – зима нескоро уйдет.

Традиции и обычаи 23 марта:

1. В этот день непременно обращались к Василисе, чтобы та уберегла дома от подтопления. На Руси верили, что если вода оказалась в доме, то это за грехи прошлого года.

2. Вокруг дома рыли канавки, чтобы вода не ушла в подпол.

3. Издревле люди отмечали приход весны: пекли печенье, делали из теста фигуры жаворонков, играли и водили хороводы.

4. Мужчины осыпали женщин и девушек подарками.

5. Рыбаки обязательно шли на речку.

Что нельзя делать 23 марта:

1. В этот день нельзя ничего покупать: вещи потеряются или быстро испортятся.

2. 23 марта не делали операции, чтобы процесс восстановления не затянулся.

3. Люди верили, что если не подать милостыню, то скоро сами будут в ней нуждаться.

4. Запрещалось работать в поле в этот день, иначе никакие посевы не взойдут.

5. На Руси не переедали и не пили алкоголь, чтобы не было беды. 

Ранее "Утро" делилось подробным гороскопом для всех знаков зодиака на март

Полина ИВАНОВА

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