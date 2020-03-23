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Украина избавится от пенсионеров с помощью коронавируса

Украина избавится от пенсионеров с помощью коронавируса
Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
При закупке медикаментов в Незалежной не рассчитывают на стариков

Власти Украины не собираются спасать от коронавируса пожилых граждан страны. Это стало понятно из заявления главы Минздрава Незалежной Ильи Емца.

По его словам, Киеву требуется закупить не так много оборудования и медикаментов для борьбы с эпидемией, поскольку это нужно только для трудоспособного населения и подрастающего поколения.

"Когда финансисты начинают рассчитывать (закупки - прим. ред.) на тех людей, которые еще у нас живы, я все время говорю: подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупы", – рассказал Емец в интервью "112". 

Министр здравоохранения Незалежной и раньше говорил, что все пожилые украинцы вымрут из-за COVID-19. В частности, на прошлой неделе он высказал такое мнение парламентариям Верховной рады. И добавил, что время, когда можно было исправить ситуацию, Киев уже упустил.

По официальным данным, на Украине к утру 23 марта зарегистрировано 73 случая заболевания коронавирусом. Три пациента скончались, один выздоровел. 

Ранее глава МВД Незалежной Армен Аваков предупредил, что в стране через месяц начнется голод, поскольку у граждан нет сбережений, на которые можно прожить во время вынужденной безработицы из-за карантина.

Николай ВИКТОРОВ

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