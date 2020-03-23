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Ефимов день: что нельзя делать 24 марта

Ефимов день: что нельзя делать 24 марта
Фото: pixabay.com
На Руси верили, что в этот день можно излечиться от всех зубных болезней

Издревле 24 марта почитали святого, архиепископа Ефимия. В этот день начинали работы в поле и в садах, но не ничего не сажали. Люди старались встать пораньше, чтобы услышать пение кукушки, это сулило удачей в денежных делах.

Приметы и поверья на 24 марта:

1. В этот день многие суеверия связаны с птицами. Так, летающий жаворонок укажет на скорую оттепель, грачи, которые резко меняют траекторию полета, – на дожди.

2. Если появилось много мышей, то урожай в году будет плохим.

3. Если с юга вернулось сразу несколько видов птиц, то зима уйдет нескоро.

4. Пойманная в этот день рыба без икры означает, что паводка в марте ждать не стоит.

Традиции и обычаи на 24 марта:

1. В этот день на Руси трясли кошельками, чтобы весь год не испытывать финансовых трудностей.

2. Услышав пение кукушки, стоит загадать желание – оно сбудется. А незамужние девушки на Руси плакали под эти звуки, веря, что тогда вскоре встретят своего избранника.

3. Людям, у которых есть проблемы с зубами, стоит помолиться мученику Антипу и подать милостыню нуждающимся, чтобы избавиться от боли.

Что нельзя делать 24 марта:

1. Беременным нельзя давать взаймы продукты, иначе роды могут быть долгими.

2. Матерям не следует в этот день оставлять ребенка с родственниками, чтобы он не вырос капризным.

3. Ругаться с родителями 24 марта может быть опасно: конфликт затянется на долгое время.

4. Приветствовать людей в этот день стоит словами "доброе утро" или
"день", говоря "здравствуйте", можно забрать у собеседника здоровье.

Ранее "Утро" делилось гороскопом на неделю с 23 по 29 марта

Полина ИВАНОВА

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