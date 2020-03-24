Дети не будут ходить на учебу три недели

Родители не получат больничные листы во время весеннего отдыха детей из-за китайского коронавируса, сообщили в Минтруде.

Из-за мероприятия по борьбе с COVID-19 весенние каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля. В Москве в это время ввели карантин для жителей старше 65 лет.

В Минтруде работодателям посоветовали организовать удаленную работу для сотрудников. Это поможет избежать пандемии и введения ЧС в крупных городах. Кроме того, Минздрав дал рекомендации для тех, кто не успел приобрести маски и антисептики. Самые необходимые средства для защиты от китайского вируса можно сделать дома самостоятельно.

Ранее "Утро" поделилось последними новостями о коронавирусе на 24 марта.