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Родители школьников на дистанционном обучении не получат больничных

Дети не будут ходить на учебу три недели

Родители не получат больничные листы во время весеннего отдыха детей из-за китайского коронавируса, сообщили в Минтруде.

Из-за мероприятия по борьбе с COVID-19 весенние каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля. В Москве в это время ввели карантин для жителей старше 65 лет.

В Минтруде работодателям посоветовали организовать удаленную работу для сотрудников. Это поможет избежать пандемии и введения ЧС в крупных городах. Кроме того, Минздрав дал рекомендации для тех, кто не успел приобрести маски и антисептики. Самые необходимые средства для защиты от китайского вируса можно сделать дома самостоятельно

Ранее "Утро" поделилось последними новостями о коронавирусе на 24 марта.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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