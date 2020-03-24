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В России признали отсутствие реальных данных по коронавирусу

В России признали отсутствие реальных данных по коронавирусу
Фото: Martin Storz/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
продолжениеОлимпиаду перенесли из-за пандемии
Эпидемия набирает обороты в России с большой скоростью

Реальной картины по заболеваемости коронавирусом в России нет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина во вторник, 24 марта.

По словам столичного градоначальника, вирус распространяется с очень большой скоростью. Сейчас только в Москве более 500 человек госпитализированы с симптомами коронавируса и ожидают результатов анализов. При этом за последние сутки в стране подтверждено 57 новых случаев заражения, из них 28 – в столице. В общей сложности, число заболевших россиян достигло 495, выздоровели за все время 22 человека.

При этом, по мнению Собянина, ход эпидемии удалось сгладить благодаря жестким профилактическим мерам, передает телеканал "Звезда". В частности, положительную роль сыграли закрытие границ, введенный 14-дневный карантин для прибывших из-за рубежа, роспуск учебных заведений на дистанционное обучение, перевод сотрудников на удаленную работу. 

По статистике, в группе риска находятся, в первую очередь, люди старше 65 лет. Поэтому в столичном регионе им настоятельно рекомендовано на время эпидемии оставаться дома. За ответственное соблюдение режима самоизоляции старикам Москвы и Подмосковья заплатят "премию". Подобные меры нужно вводить во всех городах-миллионниках, считает Собянин. Он попросил президента дать поручения губернаторам жестко контролировать всю ситуацию с коронавирусом и своевременно информировать остальные регионы о динамике заболеваемости.

Ранее стало известно, что в США распространяют ложные новости об эпидемии коронавируса в России.

Николай ВИКТОРОВ

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