Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Беременность в период пандемии оказалась опасной

Беременность в период пандемии оказалась опасной
Фото: pixabay.com
Коронавирус может влиять на половые органы

Беременность во время вспышки китайской инфекции может привести к проблемам со здоровьем. Именно поэтому советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев посоветовал отложить зачатие ребенка на более поздний срок.

Влияние коронавируса на организм еще плохо изучено. По словам ученого, болезнь может вызвать сильные ферментативные изменения в семенных железах, что, вероятно, навредит здоровью.

Особенно опасен китайский вирус на ранних сроках беременности, пишет "Интерфакс". Однако и на более поздних COVID-19 будет влиять на здоровье женщины, если она заражена. Малеев отметил, что болезнь будет протекать тяжело из-за пневмонии.

Тем не менее, такие случаи – редкость, успокоил эксперт. За несколькими беременными женщинами врачи наблюдали в период болезни в Китае, но все закончилось благополучно, заключил Малеев.

Ученые также рассказали, приводит ли коронавирус к бесплодию у мужчин. А ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил населению страны воспользоваться карантином и таким образом поднять демографию страны.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию

Западный сосед отказался помогать союзнику по ЕС и НАТО

Европа откроет границы только через два года

Пугающий прогноз сделали власти Чехии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей