Коронавирус может влиять на половые органы

Беременность во время вспышки китайской инфекции может привести к проблемам со здоровьем. Именно поэтому советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев посоветовал отложить зачатие ребенка на более поздний срок.

Влияние коронавируса на организм еще плохо изучено. По словам ученого, болезнь может вызвать сильные ферментативные изменения в семенных железах, что, вероятно, навредит здоровью.

Особенно опасен китайский вирус на ранних сроках беременности, пишет "Интерфакс". Однако и на более поздних COVID-19 будет влиять на здоровье женщины, если она заражена. Малеев отметил, что болезнь будет протекать тяжело из-за пневмонии.

Тем не менее, такие случаи – редкость, успокоил эксперт. За несколькими беременными женщинами врачи наблюдали в период болезни в Китае, но все закончилось благополучно, заключил Малеев.

Ученые также рассказали, приводит ли коронавирус к бесплодию у мужчин. А ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил населению страны воспользоваться карантином и таким образом поднять демографию страны.