Уже этой весной мир может избавиться от коронавирусной инфекции

Разбушевавшаяся пандемия коронавируса очень скоро сойдет на нет. А задел для спада будет создан уже во вторник, 24 марта, предсказал индийский астролог Aшиш Mexтa.

Именно сегодня, по его мнению, – судьбоносный день, когда планеты выстроятся так, что пандемии придет конец. Заметным это станет в начале следующей недели, 30 марта. А уже 13 апреля индийский Вольф Мессинг прогнозирует изобретение чудо-лекарства от вируса COVID-19, который захватил весь мир из-за соединения невидимых планет Paxу и Keту. Усугубил ситуацию Юпитер, который в конце марта прекратит связь с последней.

Дело вовсе не в Кету, а в Стрельце, в дом которого вошла самая большая планета Солнечной системы, уверен другой астролог Упeндpa Шacтpи, пишет портал v-kosmose.com. Согласно его теории, вакцина от китайской заразы появится после 30 июня. Тогда же наступит исцеление от нее. Однако уже в мае стоит ожидать перемен к лучшему.

Данные звездочеты не одиноки в своих прогнозах. Избавление от коронавируса после 11 мая предсказывает также их коллега с Ближнего Востока Aчapья Caндип Бxapгaвa. О затишье в конце весны говорит индуиcтcкий acтpoлoг Aчapья Умeш.

Напомним, в декабре 2019 г. эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухань. В начале текущего года инфекция получила массовое распространение. Сейчас во всем мире от нее страдают более 390 тыс. человек. Число жертв китайской заразы превысило 17 тысяч.