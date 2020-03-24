Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Индийский Вольф Мессинг назвал срок окончания пандемии

Индийский Вольф Мессинг назвал срок окончания пандемии
Фото: Felix Hörhager/dpa/www.globallookpress.com
Уже этой весной мир может избавиться от коронавирусной инфекции

Разбушевавшаяся пандемия коронавируса очень скоро сойдет на нет. А задел для спада будет создан уже во вторник, 24 марта, предсказал индийский астролог Aшиш Mexтa.

Именно сегодня, по его мнению, – судьбоносный день, когда планеты выстроятся так, что пандемии придет конец. Заметным это станет в начале следующей недели, 30 марта. А уже 13 апреля индийский Вольф Мессинг прогнозирует изобретение чудо-лекарства от вируса COVID-19, который захватил весь мир из-за соединения невидимых планет Paxу и Keту. Усугубил ситуацию Юпитер, который в конце марта прекратит связь с последней.  

Дело вовсе не в Кету, а в Стрельце, в дом которого вошла самая большая планета Солнечной системы, уверен другой астролог Упeндpa Шacтpи, пишет портал v-kosmose.com. Согласно его теории, вакцина от китайской заразы появится после 30 июня. Тогда же наступит исцеление от нее. Однако уже в мае стоит ожидать перемен к лучшему.

Данные звездочеты не одиноки в своих прогнозах. Избавление от коронавируса после 11 мая предсказывает также их коллега с Ближнего Востока Aчapья Caндип Бxapгaвa. О затишье в конце весны говорит индуиcтcкий acтpoлoг Aчapья Умeш. 

Напомним, в декабре 2019 г. эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухань. В начале текущего года инфекция получила массовое распространение. Сейчас во всем мире от нее страдают более 390 тыс. человек. Число жертв китайской заразы превысило 17 тысяч. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию

Западный сосед отказался помогать союзнику по ЕС и НАТО

Европа откроет границы только через два года

Пугающий прогноз сделали власти Чехии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей