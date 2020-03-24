Гражданка РФ рассказала о вопиющих фактах притеснения белых в Индии

Индийцы всячески унижают туристов со светлым цветом кожи из-за страха перед распространением пандемии коронавируса. О своей эпопее на индийских просторах поведала застрявшая в этой стране после закрытия границ журналистка из Екатеринбурга Полина Мудрова.

В своем "Фейсбук" она сообщила, что сейчас находится в 120 км от Дели во Вриндаване. По ее словам, местное население и полицейские начали измываться над европейцами, которые не успели покинуть Индию. Лично ее выгнали на улицу в 11 ночи и только благодаря огласке в соцсетях она смогла переночевать под крышей дома. Однако все стремительно меняется и в "любой момент" могут заявиться сотрудники полиция и выгнать ее, написала россиянка.

Туристка рассказала, что в среду, 25 марта будет организован вылет самолета "Аэрофлота" из Дели в Москву. Но первыми на него попадут те россияне, у которых на руках билеты до 31 марта, потом на другие даты, а уж затем очередь дойдет до тех, у кого билеты других авиакомпаний. Мудрова как раз из последних.

Она решила не испытывать судьбу и не ехать в Дели, поскольку если не удастся сесть на борт, может очутиться на улице, т.к. таксисты не повезут ее обратно.

Журналистка отметила, что агрессия местных жителей лишь нарастает.

"Есть случаи нападения и применения насилия в отношении белых, иногда трудно приобрести продукты", – подчеркнула Мудрова.

Также девушка уверяет, что в Индии в настоящий момент находятся около 10 тыс. наших граждан, многие из которых обращаются в консульства и просят эвакуировать их домой.

Так же напугана и другая наша соотечественница Полина Семенова, пожаловавшаяся RT на то, что индийцы нападают на туристов, отказываются их обслуживать и требуют, чтобы они уехали из страны.

"Мы приехали из Гоа на поезде, а потом на автобусе в Манали. Там нам измерили температуру, а потом выкинули из автобуса. Местные кричат нам вслед: "Корона! Корона!"" – рассказала о реакции местного населения девушка.

В посольстве россиянам выдали бумагу о разрешении нахождения на территории Индии. Сами туристы живут в палатках, куда адекватные индусы приносят им еду. При этом полиция гонит туристов прочь из кемпинга.

Позже сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве знают о ситуации в Индии и считают ее очень сложной. По ее данным, сегодня и завтра туда отправятся два самолета для того, чтобы эвакуировать наших граждан на родину, пишет ТАСС.

