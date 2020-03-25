Издревле в этот праздник избегали работы на воздухе

26 марта почитали святого Никифора. На Руси считали, что в этот день медведи просыпаются в лесах от спячки: предки полагали, что хищника будит талая вода. Пристально следили за перелетом гусей: если они возвращались домой в этот день, то весь год обещал быть урожайным. Если птицы мылись парами в воде, это предвещало теплую погоду.

Что нельзя делать на 26 марта:

В Никифоров день нельзя гулять по лесу и любыми способами вмешиваться в природу. Лучше отложить работы на свежем воздухе: они не принесут должных результатов. Запрещена любая охота: считается, что охотника и его близких ждут страшные несчастья, если подстрелить птицу. Нельзя печь пирожки и угощать гостей ими.

Приметы на 26 марта:

Если в Никифоров день стоит туман, то лето будет дождливым. Срубленное дерево или растение принесет проблемы со здоровьем. Надо избегать порезов или царапин: ранения предвещают неприятности в будущем. Рыбаки в этот день поймают большой улов.

Традиции и обычаи на 26 марта:

1.Этот день входит в Великий пост, в праздник верующие отказываются от пищи с маслом. Запрет распространяется на шумные праздники и излишества.

2. Обязательно стоит помыть полы, чтобы уберечь семью от бед.

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