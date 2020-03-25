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Никифоров день: что нельзя делать 26 марта

Никифоров день: что нельзя делать 26 марта
Фото: Kerstin Langenberger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Издревле в этот праздник избегали работы на воздухе

26 марта почитали святого Никифора. На Руси считали, что в этот день медведи просыпаются в лесах от спячки: предки полагали, что хищника будит талая вода. Пристально следили за перелетом гусей: если они возвращались домой в этот день, то весь год обещал быть урожайным. Если птицы мылись парами в воде, это предвещало теплую погоду. 

Что нельзя делать на 26 марта

  1. В Никифоров день нельзя гулять по лесу и любыми способами вмешиваться в природу. Лучше отложить работы на свежем воздухе: они не принесут должных результатов. 
  2. Запрещена любая охота: считается, что охотника и его близких ждут страшные несчастья, если подстрелить птицу.
  3. Нельзя печь пирожки и угощать гостей ими. 

Приметы на 26 марта:

  1. Если в Никифоров день стоит туман, то лето будет дождливым. 
  2. Срубленное дерево или растение принесет проблемы со здоровьем. 
  3. Надо избегать порезов или царапин: ранения предвещают неприятности в будущем. 
  4. Рыбаки в этот день поймают большой улов. 

Традиции и обычаи на 26 марта:

1.Этот день входит в Великий пост, в праздник верующие отказываются от пищи с маслом. Запрет распространяется на шумные праздники и излишества.

2. Обязательно стоит помыть полы, чтобы уберечь семью от бед. 

Ранее "Утро" поделилось гороскопом на неделю до 29 марта.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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