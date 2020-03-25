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Путин обратится к россиянам из-за COVID-19

продолжениеПринц Чарльз заразился коронавирусом
Президент выступит по телевидению в 15 часов дня

Владимир Путин готовит новую речь. Глава государства сделает публичное заявление о ситуации с коронавирусом в стране. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как передает телеканал RT, Путин писал текст своего выступления несколько часов. По информации телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти", трансляция начнется около 15:00. 

Как уточняет издание URA.RU, Путин отменил поездку в Санкт-Петербург, чтобы выступить перед россиянами. 

Фоторепортаж
Путина привезли в госпиталь для больных коронавирусом
Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Полина ИВАНОВА

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