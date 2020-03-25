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Таиланд закрылся на карантин

продолжениеМосква начала закрываться из-за коронавируса
Въезд и выезд из страны теперь будет запрещен

Таиланд закрывает свои границы, чтобы остановить распространение коронавируса.

С 26 марта, согласно приказу, въезд и выезд из страны будет запрещен, пишет РИА "Новости".

По последним данным, инфекцию в Таиланде подхватили 934 человека, четверо заболевших умерли.

Карина СИРАЗОВА

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