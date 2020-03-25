Смоленская чиновница лишится работы из-за поездки в Египет в разгар эпидемии
Отпуск в Египте обернулся потерей работы для заместителя главы департамента здравоохранения Смоленской области Кристины Рябковой. Губернатор Алексей Островский рекомендовал ей не дожидаться принудительного увольнения, а написать заявление об уходе по собственному желанию. По его мнению, чиновница проигнорировала интересы смолян, отправившись отдыхать за границу во время эпидемии коронавируса. Тем самым она проигнорировала свой "служебный долг".
"Считаю, что Рябкова, не дожидаясь выводов комиссии, должна принять самостоятельное решение о прекращении работы в замещаемой должности", – цитирует "Интерфакс" Островского.
Отмечается, что Рябкова была в Египте с 15 по 25 марта и сейчас сидит дома на карантине.
Ранее уголовное дело было возбуждено против врача-инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой, которая вышла на работу сразу после поездки в Испанию, а потом у нее подтвердился коронавирус, передает телеканал "360".
В России введен запрет на выезд в большинство стран мира в связи с пандемией. Все россияне, возвращающиеся домой из государств с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, должны соблюдать карантин. Нарушение правил изоляции будет сурово наказываться, предупредил премьер Михаил Мишустин.
Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным
Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта
В США соврали о лечении COVID-19 в России: последние новости о коронавирусе на 24 марта
Российский посол призвал прекратить дезинформацию
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус
- Выявлен скрытый симптом коронавируса
- Хантавирус: в Китае нашли новую смертельную инфекцию
- Россия откроет границу с Украиной из-за COVID-19
- Российский футболист подхватил коронавирусную инфекцию
Здоровье
- Несколько овощей восстановят потенцию после 50 лет
- Похудение без последствий: полезное меню на неделю
- Неожиданно: популярный продукт предотвращает болезни сердца
Выбор читателей
- Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Каменских в обтягивающем комбинезоне сделала громкое признание
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик