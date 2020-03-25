Свежая шутка от "Утра" зарядит позитивом на весь день

Прочитал в интернете новость о том, что на время карантина хотят сделать запрет на проведение ремонта в квартире. Это просто возмутительно! Я пять лет обещал супруге, что завтра починю выключатель, три года – что повешу зеркало в коридоре и семь лет – что прикручу новые полки в кладовке. Но только это "завтра" наступило, так день сразу хотят испортить.