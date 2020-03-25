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Анекдот дня на 26 марта

Анекдот дня на 26 марта
Фото: pixabay.com
Свежая шутка от "Утра" зарядит позитивом на весь день

Прочитал в интернете новость о том, что на время карантина хотят сделать запрет на проведение ремонта в квартире. Это просто возмутительно! Я пять лет обещал супруге, что завтра починю выключатель, три года – что повешу зеркало в коридоре и семь лет – что прикручу новые полки в кладовке. Но только это "завтра" наступило, так день сразу хотят испортить. 

Дарья ПЕТРОВА

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