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Российские туристы сдадут анализы на коронавирус прямо в аэропортах

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Правило коснется тех, кто прилетел из стран с выявленными случаями COVID-19

По распоряжению кабинета министров, российские туристы, вернувшиеся из государств, где обнаружены случаи заболевания китайской инфекцией, будут сдавать анализы прямо в аэропортах, информирует РИА "Новости".

С 27 марта Россия перекроет воздушное пространство. Подняться в небо смогут только самолеты, которые займутся вывозом наших граждан из других стран. Списки тех, кто хочет попасть на родину, нужно незамедлительно передать в соответствующие организации и "Аэрофлот".

Ранее "Утро" сообщило, что Европа откроет границы с другими странами только через два года. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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