Названа причина быстрого распространения коронавируса
В быстром распространении эпидемии COVID-19 виноваты сами пациенты. Ученые Института Гонконга исследовали слюну заболевших коронавирусом и выяснили, что в первую неделю после заражения содержание вируса в организме особенно высокое.
"Это означает, что коронавирус может легко передаваться от одного человека другому", – рассказал микробиолог в интервью The South China Morning Post (цитата по ТАСС).
Через 7 дней после попадания в организм человека действие COVID-19 ослабевает, но за это время больной может заразить множество окружающих, с которыми контактировал даже очень кратко. Поэтому так важно соблюдать карантин и носить защитные маски.
Заболевание новым коронавирусом впервые было зафиксировано в Китае в декабре 2019 года. С тех пор в мире заразились более 450 тысяч человек, из них более 20 тысяч не удалось спасти. Сейчас в Китае эпидемия пошла на спад, однако в Европе, особенно в Италии и Испании, напротив, только набирает силу.
Чтобы максимально снизить количество контактов, в России неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена выходной.
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