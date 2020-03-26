Подхватившие инфекцию люди крайне опасны для окружающих в первые семь дней

В быстром распространении эпидемии COVID-19 виноваты сами пациенты. Ученые Института Гонконга исследовали слюну заболевших коронавирусом и выяснили, что в первую неделю после заражения содержание вируса в организме особенно высокое.

"Это означает, что коронавирус может легко передаваться от одного человека другому", – рассказал микробиолог в интервью The South China Morning Post (цитата по ТАСС).

Через 7 дней после попадания в организм человека действие COVID-19 ослабевает, но за это время больной может заразить множество окружающих, с которыми контактировал даже очень кратко. Поэтому так важно соблюдать карантин и носить защитные маски.

Заболевание новым коронавирусом впервые было зафиксировано в Китае в декабре 2019 года. С тех пор в мире заразились более 450 тысяч человек, из них более 20 тысяч не удалось спасти. Сейчас в Китае эпидемия пошла на спад, однако в Европе, особенно в Италии и Испании, напротив, только набирает силу.

Чтобы максимально снизить количество контактов, в России неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена выходной.