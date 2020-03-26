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Мать Собчак сдала тест на коронавирус

Результат оказался отрицательным

Мама известной телеведущей Ксении Собчак – сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус. Врачи получили отрицательный результат, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Он добавил, что утром общался с коллегой и выяснил, что сенатор чувствует себя хорошо.

Ранее стало известно, что Нарусова попала в больницу на территории Коммунарки. В СМИ сразу распространились предположения о госпитализации, однако позже выяснилось, что сенатор решила просто самоизолировать. Не так давно ей пришлось общаться с людьми, вернувшимися из-за границы, уточняет RT

Ксения Собчак отправку матери в больницу никак не комментирует. По последней информации, после развода с актером Максимом Виторганом Ксения обжилась вместе с сыном и Людмилой Нарусовой в роскошном особняке на территории Подмосковья. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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