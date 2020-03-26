В компании боятся низких продаж новой модели

Американская компании Apple планирует отложить выпуск iPhone 5G на несколько месяцев из-за пандемии COVID-19. Ситуация с китайским коронавирусом мешает компании наладить график разработки и выпуска товара.

Первоначально запуск продаж нового смартфона был назначен на сентябрь 2020 года. Из-за изменений в экономике на фоне эпидемии коронавируса Apple представит модель 5G на несколько месяцев позже, сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники внутри компании.

В корпорации боятся, что на фоне распространяющейся инфекции потенциальные покупатели могут отказаться от трат на будущий iPhone.

Отмечается, что в Apple отказались официально комментировать ситуацию со смартфоном.

Ранее "Утро" писало, что из-за пандемии коронавируса Apple ограничила продажу iPhone и закрыла ряд магазинов.