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Apple отложила выпуск нового iPhone

продолжениеТокио накрыла вторая волна эпидемии
В компании боятся низких продаж новой модели

Американская компании Apple планирует отложить выпуск iPhone 5G на несколько месяцев из-за пандемии COVID-19. Ситуация с китайским коронавирусом мешает компании наладить график разработки и выпуска товара. 

Первоначально запуск продаж нового смартфона был назначен на сентябрь 2020 года. Из-за изменений в экономике на фоне эпидемии коронавируса Apple представит модель 5G на несколько месяцев позже, сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники внутри компании. 

В корпорации боятся, что на фоне распространяющейся инфекции потенциальные покупатели могут отказаться от трат на будущий iPhone. 

Отмечается, что в Apple отказались официально комментировать ситуацию со смартфоном.

Ранее "Утро" писало, что из-за пандемии коронавируса Apple ограничила продажу iPhone и закрыла ряд магазинов. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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