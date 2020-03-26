Число заболевших в столице Японии увеличилось в несколько раз

Представители администрации Токио сообщили, что за прошедшие сутки в городе больше 40 человек заразились COVID-19. Отмечается, что это рекордное число инфицированных в день за последнее время. Можно сделать вывод, что японская столица переживает вторую волну китайской инфекции.

Около десяти зараженных сейчас наблюдаются в одной из больниц центрального района Тайто, сообщает издание NHK. На этой неделе там подтвердили инфицирование медсестры и одного из пациентов.

В понедельник и вторник в Токио было обнаружен 16 и 17 случаев заражения коронавирусом соответственно.

Ранее "Утро" рассказало, что после коронавируса в мире ожидается передел.