У сенатора нашли опасное заболевание

Ксения Собчак рассказала, что у ее матери нашли пневмонию в больнице на Коммунарке. Телеведущая призналась, что во время съемок шоу "Док ток" провела много времени в "инфекционках".

Собчак пояснила в своем канале в "Телеграме", что она не общалась с матерью две недели, Людмила Нарусова была в санатории в Москве две недели, откуда ее доставили в больницу с подозрением на коронавирус. Ведущая пожаловалась, что мать обижалась на нее за то, что они не виделись.

Анализы на COVID-19 у сенатора оказались отрицательными, сообщает RIAFAN. Китайской инфекции у Людмилы Нарусовой не обнаружили.

Вечером 25 марта у 68-летней матери Собчак резко поднялась температура, передает "Царьград ТВ". Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко рассказал, что Людмила Нарусова встречалась с людьми, которые прибыли из-за границы.

Ранее Вячеслав Тимченко отметил, что мать Ксении Собчак решила самоизолироваться из-за общения с возможными инфицированными коронавирусом, информирует телеканал "360".

Как сообщило "Утро", сенатора Людмилу Нарусову ночью отправили в главную коронавирусную больницу на обследование.

