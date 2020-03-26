"Езжу по инфекционкам": Собчак спасает мать
Ксения Собчак рассказала, что у ее матери нашли пневмонию в больнице на Коммунарке. Телеведущая призналась, что во время съемок шоу "Док ток" провела много времени в "инфекционках".
Собчак пояснила в своем канале в "Телеграме", что она не общалась с матерью две недели, Людмила Нарусова была в санатории в Москве две недели, откуда ее доставили в больницу с подозрением на коронавирус. Ведущая пожаловалась, что мать обижалась на нее за то, что они не виделись.
Анализы на COVID-19 у сенатора оказались отрицательными, сообщает RIAFAN. Китайской инфекции у Людмилы Нарусовой не обнаружили.
Вечером 25 марта у 68-летней матери Собчак резко поднялась температура, передает "Царьград ТВ". Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко рассказал, что Людмила Нарусова встречалась с людьми, которые прибыли из-за границы.
Ранее Вячеслав Тимченко отметил, что мать Ксении Собчак решила самоизолироваться из-за общения с возможными инфицированными коронавирусом, информирует телеканал "360".
Как сообщило "Утро", сенатора Людмилу Нарусову ночью отправили в главную коронавирусную больницу на обследование.
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