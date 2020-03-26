Эффективность препаратов пока не доказана

Перекупщики в России начали активно приобретать лекарства от ВИЧ, которые рекомендованы для лечения COVID-19 Мосгорздравом. Предприимчивые продавцы пытаются приобрести препараты у ВИЧ-активистов.

В организацц рассказали, что на ранней стадии инфекции при самолечении помогут лопинавир и ритонавир, которые входят в состав самого распространенного лекарства от ВИЧ. Препараты выдаются бесплатно больным ВИЧ в специальных центрах, их нельзя найти в свободной продаже.

Спекулянты стараются выкупить таблетки у работников учреждений или больных ВИЧ. Последние предпочитают лекарству "Калетра" более современные препараты и охотно расстаются с домашними запасами, сообщает URA.RU.

На сегодняшний день эффективность лопинавира и ритонавира официально не доказана, рассказал руководитель отдела мониторинга "Коалиции по готовности к лечению" Алексей Михайлов.

Ранее "Утро" сообщило главные новости о коронавирусе на 26 марте.