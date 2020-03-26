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В Крым пустят при одном условии

В Крым пустят при одном условии
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В санатории РК смогут попасть только "чистые" гости

В распоряжение уберечь Крым от туристов в период распространения коронавируса внесены коррективы. Если накануне глава РК Сергей Аксенов призвал отказаться от пропаганды курортов и санаториев полуострова, то сегодня уже просто так туда не попасть. 

Для этого потребуется справка о том, что гость республики не болен новой коронавирусной инфекцией. Без подтверждающих документов в санаторно-оздоровительные учреждения "никого не запускать", отрезал Аксенов. Вдобавок к данной мере он поручил "выдать документы, предписывающие ограничить работу санаториев", передает ТАСС. 

В среду, 25 марта, из-за сложной ситуации с китайской пневмонией глава РК призвал по возможности изолировать Крым от туристов. До этого Аксенов назвал действенный метод, как избавить полуостров от заразы. 

Сейчас там находятся семеро пострадавших от коронавируса. Всего в России, по последним данным портала "Стопкоронавирус.рф", 840 больных, 182 из которых подхватили инфекцию за последние стуки. Жертвами COVID-19 в нашей стране стали два человека

Ксения АНДРЕЕВА

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