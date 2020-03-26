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Убийца вируса: названа польза и вред чеснока после 50 лет

Убийца вируса: названа польза и вред чеснока после 50 лет
Фото: pixabay.com
"Ароматное" растение является хорошим средством для профилактики простуды и сердечно-сосудистых заболеваний

Обладающий специфическим запахом чеснок – убийца бактерий, грибков и паразитов. Сейчас, в разгар пандемии коронавируса, его употребление особенно актуально.

Ведь людям, которые регулярно добавляют в пищу чеснок, не страшна простуда. Они подхватывают вирусы и инфекции в три раза реже, чем те, кто бежит от пахучего продукта как от чумы. Эту информацию следует всем взять на заметку, в том числе тем, кому за 50.

К слову, своим "ароматом" чеснок обязан антиоксиданту под названием аллицин, который уберегает организм от рака легких. Впрочем, снижает его употребление и риск других онкологий.

Доказана польза чеснока и для сердечно-сосудистой системы, так как он стимулирует кровотечение, снижая давление и уровень холестерина. Кроме того, растение содержит ряд полезных элементов, включая йод, кальций, калий и эфирные масла.

Однако не следует есть чеснок на голодный желудок, иначе не избежать изжоги и спазмов. А еще он усиливает аппетит. Об этом необходимо помнить тем, кто соблюдает диету. И наконец, чрезмерное употребление чеснока может закончиться отравлением, предупреждает автор "Яндекс.Дзен" канала Андрей Дорошенко.  

Напомним, ранее на Украине назвали три продукта против коронавируса. В списке оказался и чеснок. 

Ксения АНДРЕЕВА

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