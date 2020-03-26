Издревле пожилые люди боялись увидеть вместо своего отражения смерть

По народному календарю в пятницу, 27 марта, чествуют Федора-Скотника и балуют угощениями домашних животных. А православные в этот день вспоминают преподобного Федора и молятся перед иконой Федоровской Божией матери. Считается, что именно сегодня она выполняет любые просьбы. Однако чаще к Богоматери обращаются, чтобы она помогла в родах и наделила крепким здоровьем младенца, молятся о достатке и мире в семье.

Что нельзя делать 27 марта:

1. На Федора-Скотника нельзя смотреть в зеркало, иначе оно оставит человека без энергии и принесет беды. Пожилые люди боялись увидеть вместо своего отражения смерть.

2. Не стоит 27 марта брать в руки острые предметы, посещать магазины одежды и салоны красоты, дабы не нарушить первый запрет.

3. Сегодня, чтобы избежать проблем и болезней, необходимо спать на свежем постельном белье и вытираться чистым полотенцем.

4. В этот день следует заполнить продуктами холодильник. В противном случае можно остаться без еды в ближайшие 40 дней.

5. Ни к чему хорошему не приведут 27 марта разговоры с начальством о повышении в должности или увеличении зарплаты.

Приметы на 27 марта:

1. Стук дятла в день Федора-Скотника – к скорому теплу.

2. Холодный день – к недельным заморозкам.

3. Гром – к теплому и урожайному лету.

4. Усилившийся после полудня ветер – к буре.

Традиции и обычаи на 27 марта:

1. В этот день наши предки чистили и благодарили домашний скот, наводя порядок в сараях и конюшнях.

2. Считалось, что именно 27 марта животные наделялись особой силой, поэтому им можно было нашептать просьбы.

3. С помощью заговоров на Федора-Скотника избавлялись от зависимостей – от алкоголизма и курения до привычки грызть ногти.

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