День Федора-Скотника: почему 27 марта нельзя смотреться в зеркало
По народному календарю в пятницу, 27 марта, чествуют Федора-Скотника и балуют угощениями домашних животных. А православные в этот день вспоминают преподобного Федора и молятся перед иконой Федоровской Божией матери. Считается, что именно сегодня она выполняет любые просьбы. Однако чаще к Богоматери обращаются, чтобы она помогла в родах и наделила крепким здоровьем младенца, молятся о достатке и мире в семье.
Что нельзя делать 27 марта:
1. На Федора-Скотника нельзя смотреть в зеркало, иначе оно оставит человека без энергии и принесет беды. Пожилые люди боялись увидеть вместо своего отражения смерть.
2. Не стоит 27 марта брать в руки острые предметы, посещать магазины одежды и салоны красоты, дабы не нарушить первый запрет.
3. Сегодня, чтобы избежать проблем и болезней, необходимо спать на свежем постельном белье и вытираться чистым полотенцем.
4. В этот день следует заполнить продуктами холодильник. В противном случае можно остаться без еды в ближайшие 40 дней.
5. Ни к чему хорошему не приведут 27 марта разговоры с начальством о повышении в должности или увеличении зарплаты.
Приметы на 27 марта:
1. Стук дятла в день Федора-Скотника – к скорому теплу.
2. Холодный день – к недельным заморозкам.
3. Гром – к теплому и урожайному лету.
4. Усилившийся после полудня ветер – к буре.
Традиции и обычаи на 27 марта:
1. В этот день наши предки чистили и благодарили домашний скот, наводя порядок в сараях и конюшнях.
2. Считалось, что именно 27 марта животные наделялись особой силой, поэтому им можно было нашептать просьбы.
3. С помощью заговоров на Федора-Скотника избавлялись от зависимостей – от алкоголизма и курения до привычки грызть ногти.
Ранее "Утро" поделилось гороскопом на неделю – с 22 по 29 марта.
Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным
Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта
Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- На Кубе умер россиянин с коронавирусом
- Очередная инфекция: чем опасен хантавирус
- Мир объединился для борьбы с коронавирусом
- Российских туристов надолго лишили отдыха в Таиланде
Здоровье
- Приправа с запахом чеснока решит проблемы с потенцией после 50 лет
- Овощи мешают похудению: что нельзя есть на диете
- Продлят молодость: простые упражнения после 50 лет на каждый день
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Коронавирус в России: главное
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик