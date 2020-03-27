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Земля уходит из-под ног новосибирского мэра

Земля уходит из-под ног новосибирского мэра
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Как в столице Сибири взаимодействуют строительный бизнес и муниципальная власть

Крупнейшее в стране муниципальное образование сотрясают коррупционные скандалы. Новая история – в середине марта арестовали экс-начальника нормативно-правового управления новосибирской мэрии Романа Сальникова.

Задержанию за взятку посвящен материал "Коммерсанта". К слову, это не первая щекотливая ситуация в ведомстве экс-депутата Госдумы от КПРФ, а ныне – мэра Анатолия Локтя. До взятия под стражу Сальникова новосибирские силовики провели обыски у руководителя департамента строительства и архитектуры Алексея Кондратьева, главы департамента земельных и имущественных отношений Георгия Жигульского и начальника департамента правовой и кадровой работы Маргариты Масловой,

Ксения АНДРЕЕВА

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