Земля уходит из-под ног новосибирского мэра

Как в столице Сибири взаимодействуют строительный бизнес и муниципальная власть

Крупнейшее в стране муниципальное образование сотрясают коррупционные скандалы. Новая история – в середине марта арестовали экс-начальника нормативно-правового управления новосибирской мэрии Романа Сальникова.

Задержанию за взятку посвящен материал "Коммерсанта". К слову, это не первая щекотливая ситуация в ведомстве экс-депутата Госдумы от КПРФ, а ныне – мэра Анатолия Локтя. До взятия под стражу Сальникова новосибирские силовики провели обыски у руководителя департамента строительства и архитектуры Алексея Кондратьева, главы департамента земельных и имущественных отношений Георгия Жигульского и начальника департамента правовой и кадровой работы Маргариты Масловой,