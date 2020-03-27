Группа риска расширилась

Медики назвали, кому особенно следует держаться подальше от коронавируса, заражение которым может привести к необратимым последствиям. По словам специалистов, COVID-19, в первую очередь, убивает не только стариков, но еще и будущих матерей.

Беременные также входят в зону риска. Летальный исход при коварном заболевании может наступить на фоне перинатальных осложнений или лечения. Ведь, как известно, женщинам в положении противопоказаны сильнодействующие препараты.

Так, например, согласно обновленным рекомендациям Минздрава по профилактике и лечению коронавирусана, на ранних сроках, когда заболевание протекает в тяжелой форме, возможен аборт после выздоровления женщины. Если же она против, то специалисты берут необходимые анализы, чтобы исключить патологии плода.

"Прерывание беременности и родоразрешение в разгар заболевания сопряжено с увеличением показателя материнской летальности и большим числом осложнений", – сказано в опубликованных на сайте ведомства рекомендация.

Среди основных опасностей называются обострение симптомов коронавируса и вызванных им осложнений, кровотечения, гибель плода во время родов, гнойно-септические последствия, развитие дыхательной недостаточности, которая может прогрессировать. В последнем случае, а также при возникновении отека легких и других серьезных осложнений будущей матери показано кесарево сечение.

Напомним, в России в пятницу, 27 марта, скончалась третья жертва вируса COVID-19. Сейчас в стране китайской пневмонией, болеют 1036 человек, 196 из которых заразились сегодня, напоминает "Подмосковье сегодня". Побороли смертельный недуг, исходя из данных портала "Стопкоронавирус.рф", 45 пациента.