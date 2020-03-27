Короткая смешная шутка от "Утра" заставит улыбнуться

Парень долго не мог найти работу. Месяц ищет, второй – все безуспешно. И тут встречает своего давнего друга на дорогом автомобиле и в шикарном костюме.

Сели, разговорились, и парень пожаловался, что долгое время сидит без работы. Друг решил позвать его к себе в компанию:

– Ничего сложного! Будешь просто снимать деньги в банке. Половину мне, а вторую будешь себе оставлять.

– И все?

– И все!

Парень обрадовался такому предложению и тут же подписал договор. Спустя несколько месяцев работы купил себе и автомобиль, и костюм дорогой. А все равно с каждым днем становился все грустнее. Это заметила жена:

– Что случилось? – спросила она.

– Да вот, работаю, хожу я в этот банк почти каждый день, а деньги-то все равно пополам делим!