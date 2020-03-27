В этот день категорически запрещалось ходить в лес

В субботу православная церковь почтит память священномученика Александра, который пострадал за веру во времена гонения христиан. Лесное ухоженье – так называли 28 марта в народе. На Руси этот день было принято посвящать лесу и природе.

Традиции и обычаи на 28 марта:

На Руси в Александров день благодарили лесные божества за все дары леса, ведь природа издавна считалась живой. Также в этот день часто прилетали чайки, что предвещало совсем скорый приход весны.

Приметы и поверья на 28 марта:

1. Яркий закат – к целой неделе дождей.

2. Если громко чирикают воробьи, то день будет солнечным и теплым.

3. Новолуние 28 марта предвещало ранний урожай.

Что нельзя делать 28 марта:

1. В этот день категорически запрещалось ходить в лес, чтобы не беспокоить его хозяина – Лешего. На Руси верили, что после этой встречи запросто можно заблудиться или наткнуться на опасного хищника.

2. Также в Александров день, согласно народному поверью, нельзя мыть голову. Считалось, что это приведет к разлуке с близкими.

3. Запрещалось делать и спонтанные покупки: 28 марта они лишь привлекут неудачи.

В этот день лучше оставаться дома и согласно гороскопу. Что ждет 28 марта представителей всех знаков зодиака, рассказали астрологи.