На Руси в этот день было принято менять сани на телегу

В народном календаре 29 марта значится как Серапион, Саввин или тележный день. Считалось, что именно сегодня закончивается зима, а весна окончательно вступает в свои права. Именно поэтому крестьяне меняли сани на телегу.

Если 29 марта, на Саввин день, погода теплая, то и вся весна будет такая. Солнце может не светить, но вода обязательно должна ручьями бежать по земле. Если она медленно течет, год предстоит тяжелый.

Вдовы ждали Серапиона: 29 марта они могли позволить себе погадать на суженого и, возможно, приворожить свою будущую судьбу. Достаточно было выбрать человека и каждую пятницу, начиная с Саввина дня, читать на ветер или дым молитву Богородице.

Тележный день отличается и своими запретами. Не стоит 29 марта есть хлеб после захода солнца или занимать деньги – это принесет бедность в дом. Женщинам запрещено носить тяжести, иначе скоро жизнь непростая наступит. В Саввин день не надо разжигать в доме печи или камин – это принесет несчастья.

Ранее "Утро" давало подробный гороскоп на 29 марта.