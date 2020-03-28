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Серапион: чего нельзя делать 29 марта

Серапион: чего нельзя делать 29 марта
Фото: pixabay.com
На Руси в этот день было принято менять сани на телегу

В народном календаре 29 марта значится как Серапион, Саввин или тележный день. Считалось, что именно сегодня закончивается зима, а весна окончательно вступает в свои права. Именно поэтому крестьяне меняли сани на телегу. 

Если 29 марта, на Саввин день, погода теплая, то и вся весна будет такая. Солнце может не светить, но вода обязательно должна ручьями бежать по земле. Если она медленно течет, год предстоит тяжелый. 

Вдовы ждали Серапиона: 29 марта они могли позволить себе погадать на суженого и, возможно, приворожить свою будущую судьбу. Достаточно было выбрать человека и каждую пятницу, начиная с Саввина дня, читать на ветер или дым молитву Богородице. 

Тележный день отличается и своими запретами. Не стоит 29 марта есть хлеб после захода солнца или занимать деньги – это принесет бедность в дом. Женщинам запрещено носить тяжести, иначе скоро жизнь непростая наступит. В Саввин день не надо разжигать в доме печи или камин – это принесет несчастья. 

Ранее "Утро" давало подробный гороскоп на 29 марта

Полина ЛЕДОВСКИХ

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