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Всего три вида: какие грибы улучшат потенцию

Всего три вида: какие грибы улучшат потенцию
Фото: Jürgen Pfeiffer/http://imagebroker.com/#/search/www.globallookpress.com
Продукты-афродизиаки помогают выработке тестостерона

На потенцию влияет не только возраст мужчины, но и его питание. Зачастую именно рацион помогает бороться с нехваткой тестостерона, который начинает снижаться с 30 лет. Некоторые продукты помогут избавиться от импотенции, если регулярно их употреблять, считают эксперты.

О пользе грибов известно многим, однако не все будут полезны для мужского организма. Так, благоприятно повлиять на потенцию смогут лишь три вида: японские шиитаке, зимние опята и веселки. Эти грибы содержат огромное количество цинка и меди, а также улучшают кровоснабжение, что напрямую связано с эрекцией, пишет MyJane.

О неожиданной пользе шампанского для мужского организма сообщает автор Яндекс.Дзен-канала "Максим Лермонтов". Дело в том, что напиток позволяет мужчине расслабиться и настроиться на нужный лад, ведь часто нарушение эрекции вызвано именно психологическими проблемами. А сочетание шампанского с клубникой не только добавит романтики в вечер, но и улучшит самочувствие благодаря полезным свойствам ягоды.

Для мужского здоровья также невероятно полезны кофе, орехи и шоколад. Избавят от импотенции и различные масла.

Карина СИРАЗОВА

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