Шутка от "Утра" для поднятия настроения во время карантина

Граждане, не верьте советам по коронавирусу. Особенно Минздраву!

Я прислушался к рекомендациям – говорили, что для защиты от заразы достаточно надеть медицинскую маску и перчатки. Но когда вышел на улицу, понял, что остальные надели еще и брюки, и рубашки!