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Анекдот дня на 30 марта

Анекдот дня на 30 марта
Фото: pixabay.com
Шутка от "Утра" для поднятия настроения во время карантина

Граждане, не верьте советам по коронавирусу. Особенно Минздраву!

Я прислушался к рекомендациям – говорили, что для защиты от заразы достаточно надеть медицинскую маску и перчатки. Но когда вышел на улицу, понял, что остальные надели еще и брюки, и рубашки!

Кристина ЧЕРНИКОВА

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