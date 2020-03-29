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День Алексея: что нельзя делать 30 марта

День Алексея: что нельзя делать 30 марта
Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/www.globallookpress.com
На Руси в этот день отказывались от тяжелой работы

Православные христиане чтут 30 марта преподобного Алексея. Издревле в этот день люди старались не утруждать себя, чтобы не пришлось работать не покладая рук до конца осени. Также готовились к предстоящим посевам – проверяли инвентарь.

Что нельзя делать 30 марта:

1. В этот день не стоит планировать никакие дела – все может пойти наперекосяк.

2. Издревле в этот день не отправлялись в дальний путь, чтобы не навлечь на себя беду. В путешествии есть риск быть обманутым.

3. Семьям с новорожденными нельзя давать другим людям продукты и вещи в долг. Иначе судьба у ребенка будет непростой.

4. Нельзя работать после полудня, а также ссориться с родными.

5. Угощать посторонних свежим хлебом может быть опасно, как и стирать пряжу.

Приметы и поверья на 30 марта:

1. Прилетевшие журавли – к теплу.

2. А вот трясогузки, вернувшиеся с юга, означают скорый паводок.

3. Если с гор бежит вода, то весна будет приятной, а год – урожайным.

4. Гром в этот день означает, что у рыбаков будет хороший улов.

5. По погоде 30 марта определяли, какими будут апрель и май.

Традиции и обряды на 30 марта:

1. В этот день клали пряжу в водоем, чтобы она была белой и прочной.

2. Рыбаки плели сеть, чтобы улов был хорошим.

3. Если день был теплый, то на Руси запускали мельницы и начинали молотить зерно, чтобы восполнить запас муки.

4. На юге начинали сеять ячмень и овес. 

Ранее "Утро" поделилось подробным гороскопом на апрель для всех знаков. 

Полина ИВАНОВА

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