Киевская пианистка набралась сил и отважилась рассказать миру свои главные тайны

Несмотря на то что Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян развелись уже пару лет назад, страсти вокруг звездной пары не утихают до сих пор. Пережив скандальное расставание с режиссером, пианистка решилась написать книгу и рассказать в ней все об их любви и даже о первом в жизни интиме.

Виталина рассказала, что сейчас, как и все россияне, из-за вспышки коронавируса сидит дома. Однако, несмотря на это обстоятельство, дел у красавицы много: она музицирует, читает и - главное - начала писать мемуары о жизни с Джигарханяном.

Пианистка призналась, что с их скандальных разборок прошло много времени. Она переболела, прожила все и больше не злится на бывшего пожилого мужа. Поэтому и решилась написать и поведать без прикрас самое личное, пикантное, запретное.

"Поделюсь самыми сокровенными, почти интимными подробностями наших отношений, ведь Армен Борисович был моим первым мужчиной", – цитируют ее "Дни.ру".

Цымбалюк – Романовская подчеркнула , что будет писать свой труд не одна. Мол, у нее есть молодой соавтор, который также неравнодушен к Армену Борисовичу. Кроме описания сцен интимной жизни, в заветном сборнике она опубликует и рецепты. Детально опишет то, чем кормила артиста – выдаст рецепты морса и особой яичницы.

Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян прожили два года и развелись в 2017 году. Во время разрыва пианистку, работавшую у режиссера обвинили в слежке за ним.

Скандал сильно ударил по пожилому Джигарханяну. Сначала он заболел, а после исчез с радаров журналистов и общественности. Его друзья говорят, что сейчас артист лечится в санатории.