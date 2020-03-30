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В России закрыли Пенсионный фонд

В России закрыли Пенсионный фонд
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
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Коронавирус вмешался в работу всех сфер

На карантин по коронавирусу закрылись отделения Пенсионного фонда России (ПФР). Так, в нерабочую неделю, которая продлится с 30 марта по 5 апреля, просто так в его офисы попасть нельзя.

Клиентов из-за массового распространения COVID-19 принимают по предварительной записи и только в том случай, если услуга не доступна онлайн. Напроситься на визит можно по телефону нужного отдела фонда или в личном кабинете.

Его же сервисы работают дистанционно, как и портал Госуслуг. Россияне на заслуженном отдыхе, льготники и те, чьи пенсии формируются, вправе в связи с пандемией получить необходимую услугу, не выходя из дома. Им доступны справки и документы, сведения о пенсионных накопления, коэффициентах, стаже и отчислениях. Имеется в личном кабинете и информация о маткапитале. Там же можно оформить выплаты и управлять способом их доставки, уточнили в пресс-службе ПФР.

В ряде регионов уже отчитались о его новом режиме работы. К примеру, "Орехово-Зуевская правда" рассказала о ситуации в Москве и области. Жителей Набережных Челнов предупредило издание "Татар-информ", Брянска – портал "Стрела".  

Напомним, на прошлой неделе россияне начала получать пенсию за апрель. Им предоставили выплаты раньше срока на фоне ситуации с коронавирусом. 

Сейчас в России китайской пневмонией болеют 1836 человек, 302 из которых заразились в понедельник, 30 марта. Среди регионов по количеству зараженных лидирует Москва. Жертвами COVID-19 стали 9 пациентов. Выписались из больниц 66 человек. 

Ксения АНДРЕЕВА

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