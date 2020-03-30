Короткая шутка от "Утра" обязательно вызовет улыбку

Коронавирус – ну точно женский всемирный заговор. Все признаки налицо:

– Отменены все футбольные матчи и спортивные соревнования;

– Закрыты бары и рестораны, где обычно собираются компаниями;

– Страдают в основном мужчины;

– А все здоровые сидят дома с женами и детьми!

