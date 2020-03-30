Запрет на продажу алкоголя начнет действовать с 31 марта

Чтобы для некоторых россиян самоизоляция не превратилась в запой, в стране введены ограничения на продажу алкоголя. Впрочем, мера не повсеместная, запрет коснулся лишь одного региона.

Так, реализация хмельных напитков приостановлена в ряде населенных пунктов Якутии, предупредил глава Республики Айсен Николаев. В частности, сухой закон объявлен в ее столице, Якутске, в жатае,Нерюнгринском и Мирнинском районах. Он начнет действовать со вторника, 31 марта, и продлится до 6 апреля, передает РИА "Новости".

Там же введен режим тотальной изоляции, уточняет "ФедералПресс". Свобода передвижения жителей Якутии ограничена рядом правил, как и в Москве. Им нельзя покидать дома без крайней необходимости.

На данный момент в Республике Саха зарегистрировано 15 больных коронавирусом.

Ранее стало известно, что в столице могут продлить карантин, если на то будут основания.