Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Простая домашняя тренировка избавит от лишнего веса

Простая домашняя тренировка избавит от лишнего веса
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata
Любимыми упражнениями поделилась известная актриса

Наталья Рудова показала, чем занимается дома во время карантина из-за коронавируса. По признанию актрисы, она поддерживает тело несложными тренировками и планирует сбросить несколько килограмм. 

Программу упражнений Наталья опубликовала в своем "Инстаграм"-аккаунте. В спортивном топе и обтягивающих лосинах актриса показала несколько любимых упражнений. Лучшими для фигуры нагрузками Рудова назвала приседания и выпады ногами. 

Все упражнения нужно выполнять по три подхода по 10-15 раз, посоветовала актриса. Чтобы достичь лучших результатов в домашних условиях, можно взять фитнес-резинки или утяжелители. 

Наталья Рудова продемонстрировала стройную фигуру и призналась, что собирается избавиться от 4 килограмм.

Ранее "Утро" поделилось двумя правилами, которые сохранят фигуру на карантине.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Приметы на 31 марта: что нельзя делать в последний день месяца

Поход в гости грозит чередой неудач в будущем

Доллар за 90 рублей: озвучен новый сценарий роста цен на валюту в России

Есть три возможных варианта развития ситуации с курсом валюты в стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей