Любимыми упражнениями поделилась известная актриса

Наталья Рудова показала, чем занимается дома во время карантина из-за коронавируса. По признанию актрисы, она поддерживает тело несложными тренировками и планирует сбросить несколько килограмм.

Программу упражнений Наталья опубликовала в своем "Инстаграм"-аккаунте. В спортивном топе и обтягивающих лосинах актриса показала несколько любимых упражнений. Лучшими для фигуры нагрузками Рудова назвала приседания и выпады ногами.

Все упражнения нужно выполнять по три подхода по 10-15 раз, посоветовала актриса. Чтобы достичь лучших результатов в домашних условиях, можно взять фитнес-резинки или утяжелители.

Наталья Рудова продемонстрировала стройную фигуру и призналась, что собирается избавиться от 4 килограмм.

Ранее "Утро" поделилось двумя правилами, которые сохранят фигуру на карантине.