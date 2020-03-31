Разминку можно делать каждый день в любое время

Сохранить здоровье и молодость на долгие годы поможет физкультура по древней методике восточных монахов. Комплекс упражнений "Гимнастика пять тибетцев" или "Гимнастика тибетских лам" считается одним из самых эффективных.

Чтобы курс омоложения благоприятно подействовал на организм, заниматься нужно ежедневно, выполняя упражнения в строгой последовательности приблизительно по 20 раз.

Упражнение 1. Стоим прямо – ноги на ширине плеч, руки разведены в стороны. Фокусируем взгляд на любой точке, чтобы не кружилась голова, и вращаемся вокруг своей оси по часовой стрелке.

Упражнение 2. Ложимся на спину, плотно прижимаем поясницу к полу, а руки вытягиваем вдоль туловища. Делаем глубокий вдох и в это время отрываем голову от пола, прижимая подбородок к груди. В этом же положении поднимаем прямые ноги перпендикулярно полу, задерживаемся на 2 секунды и снова принимаем исходное положение.

Упражнение 3. Встаем на колени, ладони должны быть прижаты к бедрам. Опускаем голову вниз, а затем на вдохе запрокидываем ее наверх, выгибая позвоночник. На выдохе возвращаемся в исходное положение.

Упражнение 4. Садимся с вытянутыми вперед ногами, руками упираемся в пол на уровне ягодиц. На вдохе запрокидываем голову назад и поднимаем корпус, чтобы получился "столик". Выдыхаем и снова садимся на пол.

Упражнение 5. Последнее упражнение начинаем выполнять стоя. Медленно опускаем корпус, поставив руки перед собой на пол. Голова должна быть внизу, а ягодицы при этом оставаться как можно выше. Теперь, выгибаясь, опускаем таз, а голову, наоборот, закидываем наверх. При этом упираемся в пол руками и ногами.

Такие несложные движения помогут избежать старения и проблем со здоровьем на долгие годы. При этом важно следить за реакцией организма и прекратить зарядку, если появятся неприятные ощущения.

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