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Анекдот дня на 1 апреля

Анекдот дня на 1 апреля
Фото: Clifton/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Шутка на злобу дня повеселит каждого

Муж и жена спорят из-за выноса мусора, дело доходит чуть ли не до драки. Мужчина отнимает пакет: 

– Нет, сейчас моя очередь выносить мусор! Ты на улицу уже вчера выходила!

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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