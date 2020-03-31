Шутка на злобу дня повеселит каждого

Муж и жена спорят из-за выноса мусора, дело доходит чуть ли не до драки. Мужчина отнимает пакет:

– Нет, сейчас моя очередь выносить мусор! Ты на улицу уже вчера выходила!

