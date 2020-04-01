Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

День Фотинии Колодезницы: что нельзя делать 2 апреля

День Фотинии Колодезницы: что нельзя делать 2 апреля
Фото: pixabay.com
Чистая вода избавляет в праздник от болезней, верили на Руси

В этот день православная церковь чтит память святой Фотинии из Самария. По преданию, именно она напоила Иисуса водой и позже стала его ученицей. На Руси Фотинию считали целительницей и верили, что 2 апреля вода спасет от многих болезней.

Традиции и обычаи на 2 апреля:

В этот день было принято умываться водой из колодца, а также молиться святой о здоровье. Кроме того, в день Фотинии Колодезницы на Руси водили хороводы с льняными полотенцами и сеяли рожь. Вышитыми рушниками украшали ветви березы и радовались приходу весны.

Приметы и поверья на 2 апреля:

1. Если в этот день пошел дождь, то осенью будет много грибов.

2. Белый заяц в лесу – к снегу.

3. Прилет скворцов в это время говорил о приходе настоящей весны.

Что нельзя делать 2 апреля:

Вода в этот день обладала особой силой, именно поэтому категорически запрещалось загрязнять любые водоемы и колодцы. Также считалось, что 2 апреля лучше не давать свежую воду гостям, а вот готовить еду на вчерашней, наоборот, не желательно. На Руси верили, что это забирает здоровье и энергию.

Ранее "Утро" поделилось подробным гороскопом на апрель.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 2 апреля: пять знаков ждет успех

Точный и правдивый астрологический прогноз на 2 апреля 2020 года

СМИ: город под Питером закрыли противотанковыми ежами

Официально данные о закрытии города опровергли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей