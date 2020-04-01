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Покинувшая Россию Медведева сбежала из Канады

Покинувшая Россию Медведева сбежала из Канады
Евгения Медведева. Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/www.globallookpress.com
Фигуристка улетела из страны из-за эпидемии коронавируса

Евгения Медведева, которая ушла от своего тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, решила временно пожить в Японии. Об этом спортсменка рассказала своим подписчикам в соцсети, опубликовав фото из аэропорта. В кадре она позирует в маске и с любой игрушкой в руках.

Спортсменка улетела, так как июне в стране Восходящего солнца у нее состоится шоу "Prism on Ice". Медведева, у которой закончился двухнедельный карантин, решила со своей командой, что отправиться в Японию заранее будет самым лучшим вариантом. Ведь в Канаде все закрыто, в том числе катки и спортзалы.

"С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок, мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее", – написала фигуристка в "Инстаграм", добавив, что находится в безопасности.

Медведева также призвала поклонников беречь себя и родных. Фанаты же переволновались из-за такого смелого шага своей любимицы. Интернет-пользователи в комментариях также пожелали фигуристке здоровья и посоветовали быть осторожной в это сложное время. 

После Олимпиады-2018, в которой Медведева забрала серебро, она живет в Канаде, тренируясь у Брайана Орсера. 

Полина ИВАНОВА

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