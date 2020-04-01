Провести карантин с пользой: эффективная утренняя гимнастика
Из-за неактивного и сидячего образа жизни в венах происходит застой крови и ухудшается эластичность и растяжка. Короткая утренняя зарядка из шести упражнений-асан поможет улучшить кровообращение в теле.
Комплекс состоит из несколько позиций, его надо выполнить через 15-20 минут после пробуждения.
Асаны – статичные упражнения, они выполняются без повторов. Идеальная длительность выполнения каждого упражнения для новичка составляет 30 секунд.
В позе горы нужно встать, расправить плечи и поставить ноги на ширине плеч. Прямые руки подняты над головой, кончики пальцев тянутся к потолку: в это время растягиваются руки и позвоночник.
Для следующей позы воина нужно широко расставить ноги и согнуть одну из ног в колене. руки надо вытянуть горизонтально в противоположные стороны, корпус и лицо смотрят по направлению к согнутому колену.
Асана угла также выполняется в позиции широко расставленных ног. Корпус повернут к одной из ног, одна из рук касается пола за выставленной вперед ногой. Другая рука смотрит в потолок, лицо также направлено вверх.
Растянуть позвоночник поможет глубокий наклон, когда в позиции стоя надо максимально прижать грудь и подбородок коленям. Руки можно прижать ладонями к полу.
В позе стула нужно согнуть ноги так, как будто под бедрами стоит воображаемые стул. Корпус слегка наклонен вперед, руки вытянуты над головой, кончики пальцев направлены вверх.
Однако стоит помнить, что делать упражнения без консультации с врачом может быть опасно. Если во время занятия появляются неприятные и болевые ощущения, всегда лучше их прекратить.
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