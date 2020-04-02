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Приметы на 3 апреля: что нельзя делать в день водяного

Приметы на 3 апреля: что нельзя делать в день водяного
Фото: pixabay.com
Категорически запрещается стирать и менять постельное белье

Сегодня православные верующие чтят память Константинопольского патриарха Фомы и Катанского епископа Кирилла. На Руси также отмечали день Переплута – водяного, который пробуждается с наступлением весны.

Традиции и обычаи на 3 апреля:

Если 3 апреля на улице еще лежал снег, то на Кирилла Катаника было принято в последний раз кататься на санях и после убирать их до следующего года. На Руси верили, что в Фомин день к домам подбирается лихорадка, поэтому святому молились о защите от болезни.

Приметы и поверья на 3 апреля:

1. Сильный гром в этот день предвещает урожайный год.

2. Если в день водяного появились комары, значит, скоро потеплеет.

3. Синие облака – к дождливой погоде.

Что нельзя делать 3 апреля:

По традиции, в этот день не меняли постельное белье: считалось, что это лишит спокойного сна. Часть суеверий была связана с водой – на Руси боялись побеспокоить Переплута, который насылал на людей кошмары и несчастья. Именно поэтому 3 апреля не стирали вещи и не поливали комнатные цветы.

Ранее "Утро" поделилось гороскопом на апрель для всех знаков зодиака.

Карина СИРАЗОВА

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