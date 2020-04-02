Артист впервые высказался о коронавирусе

Вот уже вторую неделю в прессе муссируются слухи вокруг заболевшего коронавирусом Льва Лещенко. После новостей о том, что второй тест у артиста на COVID-19 показал "сомнительный результат", он опубликовал новое обращение к поклонникам.

Артист поблагодарил всех участников флешмоба, которые исполнили песню "Надежда" и подчеркнул, что в скором времени, ситуация с коронавирусом изменится.

"Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл", – трогательно подметил он и отметил, что песня всегда объединяла людей, вселяя в них веру и надежду в хорошее будущее.

Пока звезда российской сцены с воспалением легких находится в больнице в Коммунарке. Несмотря на то, что после первого теста у артиста нашли китайскую заразу врачи сомневаются. Они не до конца уверены в том, что причиной болезни певца может быть COVID-19.

В подмосковный госпиталь артиста увезли 24 марта. По слухам, которые публиковали некоторые СМИ, позже его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, после чего ему стало значительно лучше и его обратно отправили в обычную палату.

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о панике российских звезд, после того, как они узнали диагноз артиста. Симптомы коронавируса появились и у контактировавшего с Лещенко Николаева. В список возможных зараженных попала даже Алла Пугачева.



