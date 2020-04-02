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Как поддержать здоровье после 60 лет: простая гимнастика для пожилых

Как поддержать здоровье после 60 лет: простая гимнастика для пожилых
Фото: West Coast Surfer/moodboard/www.globallookpress.com
Упражнения помогут вернуть молодость

Регулярные физические нагрузки поддерживают организм в тонусе и позволяют дольше сохранить здоровье. Комплекс из полезных упражнений можно выполнять дома: он направлен на восстановление подвижности и гибкости связок. 

Первое упражнение выполняется в положении стоя. На вдохе руки нужно развести в стороны, на выдохе скрестить на груди и наклониться вперед так глубоко, как возможно. Растяжка состоит из 8 повторений. 

Для разминки позвоночника в положении стоя нужно попеременно тянуться одной рукой к потолку, второй – к полу. Во время выполнения важно подниматься на носочки и повторять 8 раз, сообщает автор канала "Секреты здоровья" в "Яндекс Дзене". 

В программу гимнастики можно ввести неглубокие приседания. На вдохе нужно поднять руки вверх и потянуться к потолку, на выдохе – присесть шесть раз. 

Для следующего упражнения понадобится гимнастический коврик. На него нужно лечь, прижав поясницу к полу, и потянуть носки на себя. Через пару секунд вытягиваем носочки, это упражнение можно выполнять попеременно для каждой ноги с 10 повторами. 

В положении лежа можно улучшить функции коленного сустава, если попеременно сгибать колени по 6-8 раз. 

Упражнение “кошка” хорошо для растяжки позвоночника, его выполняют, стоя на коленях. На вдохе нужно округлить спину, на выдохе – выгнуть ее в противоположном направлении.

Ранее "Утро" рассказало о лучших упражнениях для поддержания молодости.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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